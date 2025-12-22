Kalidou Koulibaly : « Ma 5ème CAN, une mission dictée par l’expérience »

À l’aube de sa cinquième phase finale de Coupe d’Afrique des Nations, Kalidou Koulibaly affiche une fierté intacte et une détermination renouvelée. Le capitaine des Lions de la Teranga aborde cette édition 2025 avec la maturité d’un leader et une ambition clairement assumée : ramener un deuxième trophée continental au Sénégal.

Arrivé très tôt en équipe nationale, le défenseur central n’a jamais caché son attachement viscéral à cette compétition. « Dès mes débuts avec la sélection, mon objectif était de jouer cette compétition et de la gagner », rappelle-t-il. Sacré champion d’Afrique en 2021 au Cameroun, il assure que la faim de succès reste intacte : « Nous avons gagné une fois, mais nous avons encore soif de victoire ».

Pour Kalidou Koulibaly, cette cinquième participation ne ressemble à aucune autre. « Je l’aborde très différemment. J’ai plus d’expérience », explique-t-il, conscient que le statut de favori du Sénégal impose calme et sérénité. Dans ce contexte, son rôle dépasse désormais le cadre strictement sportif. « Mon travail est aussi d’apporter de la tranquillité et de guider les plus jeunes », souligne-t-il.

Fort de ses nombreuses campagnes sur le continent, le capitaine connaît parfaitement les exigences de l’Afrique. « J’ai beaucoup voyagé en Afrique, je connais les stades, les équipes et les spécificités de cette compétition », affirme-t-il. Cette expertise, il la partage avec le noyau dur des cadres de la tanière, composé notamment de Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Ismaïla Sarr, Abdoulaye Seck et Édouard Mendy.

L’alliance entre les cadres historiques et la nouvelle génération de talents constitue, selon lui, l’atout majeur du Sénégal pour cette campagne marocaine. « Cette mixité doit nous permettre d’aller le plus loin possible dans la compétition », insiste le capitaine.

Plus que jamais, l’objectif est de communier avec le peuple sénégalais à travers une nouvelle épopée. Animés par le rêve de soulever à nouveau la Coupe d’Afrique, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers s’apprêtent à relever ce défi avec une ambition au sommet.