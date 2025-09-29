Justice: Très mauvaise nouvelle pour le maire Bilal Diatta

Feuz Dione, patronne de FD Media, a déposé ce lundi matin une plainte au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, contre Bilal Diatta, maire de Keur Massar Sud, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de cinq jours et destruction de biens appartenant à autrui, a appris Seneweb. Les faits concernent une agression sur la camerawoman de FD Media et la destruction de matériel du média.

Feuz Dione a d’ailleurs confirmé le dépôt de la plainte : “Comme annoncé hier, j’ai déposé une plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, contre le maire de Keur Massar Sud, Bilal Diatta, pour destruction de biens et agression sur la camerawoman de FD Media. Nous demandons que justice soit rendue.”