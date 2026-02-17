Le doute n’est plus permis sur la suite judicaire à donner aux dossiers des quatre étudiants arrêtés par la police au lendemain des violences survenues dans l’enceinte de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon le procureur de la République, un juge d’instruction a été saisis et les mis en cause seront entendus par le magistrat instructeurs et placés sous mandat de dépôt.

Suite et pas de l’affaire des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, arrêtés à la suite des événements douloureux de la journée du 9 février 2026, qui ont conduit à la mort du jeune Abdoulaye Ba, inscrit en faculté de Médecine. Si le plus gros lot des étudiants a été remis en liberté, le sort judiciaire des quatre restant semble compliqué. Lors de la conférence de presse tenue cet après midi, le Procureur de la République a fait savoir que les quatre mis en cause seront présentés à un juge d’instruction déjà désigné. Aussi, Ibrahima Ndoye qui compte donner l’exemple par ces quatre personnes arrêtés a rappelé que “le rôle de la sanction pénale est d’être dissuasive afin que personne d’autre ne soit tenté de faire la même chose.”

Si l’on se fie aux déclarations du Procureur de la République, en plus des étudiants, l’enquête ouverte concerne aussi des policiers s’il s’avère que certains auraient manqué à leurs devoirs de protection envers les citoyens. Avec cette tournure procédurale, l’université et mieux l’éducation nationale est partie pour ne pas connaitre la paix de sitôt. Avant même l’annonce du Procureur de la République, des élèves et étudiants même des écoles privés ont été sortis des classe, en soutien par syndicats qui ont lancé des mots d’ordre de grève. De Ziguinchor à) Dakar, les élèves ont été sortis…..