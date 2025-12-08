Justice : Pape Sané placé sous mandat de dépôt

Le chroniqueur de Walf TV, Pape Sané, a été placé sous mandat de dépôt pour atteinte à l’honneur militaire. Son procès en flagrant délit est prévu pour mercredi prochain.

L’arrestation du chroniqueur de Walf TV fait suite à ses révélations concernant l’audition du lieutenant-colonel Sanna Manjang, l’ancien patron de l’escadron de la mort sous Yaya Jammeh, en Gambie.

Pape Sané avait déclaré que le fugitif gambien, arrêté au Sénégal, avait été interrogé sur ses relations avec le Premier ministre Ousmane Sonko. La rédaction d’Exclusif.net lui apporte tout son soutien.