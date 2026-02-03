Justice : Ousmane Sonko reçoit l’Amicale des Greffiers du Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce lundi, une délégation de l’Amicale des Greffiers du Sénégal (AGS), conduite par son président, Ibrahima Sarr, dans le cadre de concertations portant sur l’amélioration du service public de la justice.

Les échanges ont principalement porté sur les conditions de travail des greffiers et les réformes en cours visant à renforcer l’efficacité et la modernisation de l’appareil judiciaire. À cette occasion, le président de l’AGS a salué l’écoute des autorités et a exprimé sa satisfaction quant aux réponses déjà apportées par le Gouvernement à certaines préoccupations du corps des greffiers.

Le Premier ministre a, pour sa part, réaffirmé l’engagement de l’État à poursuivre le programme de modernisation de la justice et a assuré de sa disponibilité constante à accompagner les greffiers, qu’il a qualifiés de pilier fondamental de la sphère judiciaire.