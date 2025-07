Justice : Les travailleurs du secteur annoncent une grève de 72 heures pour exiger le respect de leurs droits

Un nouveau mouvement de grève s’annonce dans le secteur de la Justice. L’Entente SYTJUST–UNTJ, regroupant des syndicats de travailleurs de la Justice, a décrété un arrêt de travail de 72 heures, du lundi 14 au mercredi 16 juillet 2025.

Dans une note adressée à ses membres, le collectif syndical appelle à une mobilisation massive pour revendiquer de meilleures conditions de travail et le respect de leurs droits fondamentaux.

Les travailleurs réclament notamment l’alignement des greffiers à la hiérarchie A2, en adéquation avec leurs responsabilités et leur niveau de qualification. Ils exigent également le reclassement des agents des hiérarchies B et C dans le corps des agents de greffe professionnels (AGP), une mesure destinée à corriger une « injustice flagrante ».

L’Entente SYTJUST–UNTJ demande par ailleurs l’ouverture immédiate d’un dialogue sérieux avec le gouvernement afin de satisfaire l’ensemble des points de revendications déjà consignés dans les préavis de grève déposés en février dernier.

Dans leur mot d’ordre, les syndicats dénoncent « la marginalisation des agents du greffe et des corps dits non judiciaires, trop souvent relégués à l’arrière-plan du service public de la Justice ».

Aucun service minimum ne sera assuré durant ces trois jours de grève, préviennent-ils, affirmant vouloir démontrer « qu’il n’y a pas de Justice rendue sans les travailleurs de la Justice ».

Malgré les pressions et tentatives de division, le collectif appelle ses membres à rester unis et solidaires : « C’est par la mobilisation et la résistance collective que nous imposerons le respect de nos droits », conclut le mot d’ordre.

La grève pourrait fortement perturber le fonctionnement des juridictions à travers le pays durant ces trois jours, à moins qu’un accord de dernière minute ne vienne désamorcer la crise.