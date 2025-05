Justice : La Cour d’appel de Ziguinchor s’hérite de trois nouveaux greffiers

Youssoupha Diaw Fall, Abdoulaye Ndiaye et Pape Nfaly Sonko, trois nouveaux greffiers du ressort de la Cour d’appel de Ziguinchor ont prêté serment, mercredi 14 mai 2025, dans la matinée, devant des représentants de la grande famille judiciaire. La cérémonie, s’est déroulée en présence de l’administrateur général des greffes, Me Lô, du procureur général Saliou Mbaye. Ce dernier a tenu à rappeler l’importance du rôle du greffier dans l’appareil judiciaire.

Dans une adresse empreinte de solennité et de conseils avisés, il a insisté sur le caractère sacré du serment. « Ce n’est pas une simple formalité, mais un véritable engagement à servir la justice avec loyauté et intégrité », a-t-il précisé. M. Mbaye a soutenu que leur présence est indispensable à chaque audience et leur signature, incontournable pour valider toute décision de justice.

Dans le même ordre d’idées, le procureur général a également évoqué les nombreuses qualités requises pour ce métier : impartialité, rigueur, discrétion, organisation, disponibilité, sens du devoir et respect de la confidentialité. Des vertus qui, a-t-il relevé, fondent la confiance du citoyen envers l’institution judiciaire.

Le procureur Mbaye a appelé les nouveaux greffiers à faire preuve de résilience et d’engagement. Un défi que Pape Nfaly Sonko, désormais en poste à Sédhiou, se dit prêt à relever. Fort de sa formation au Centre de formation judiciaire (Cfj) et de son immersion dans plusieurs juridictions, il promet d’exercer sa fonction avec « rigueur et professionnalisme pour garantir le bon fonctionnement de la justice ».

Gaustin DIATTA (Correspondant), le soleil