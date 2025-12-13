Juan Branco : « Ousmane Sonko est le seul détenteur de la légitimité politique (au Sénégal) »

L’avocat franco-espagnol Juan Branco est resté fidèle à Ousmane Sonko. Il n’a pas hésité à prendre son parti quand les incompréhensions sont apparues au sommet de l’Etat sénégalais. Pour la toge noire, son ex-client « est le seul détenteur de la légitimité politique dans le pays ».

« Il est parti seul sur son nom et à rafler la quasi-totalité des sièges de l’Assemblée (nationale) »

Il rappelle que le président « Diomaye Faye s’est retrouvé président de la République, du fait de son compagnonnage auprès d’Ousmane Sonko ».

Donc, l’homme qui « aujourd’hui, est le représentant légitime du peuple sénégalais (est Ousmane Sonko). ”Il l’a démontré non seulement à travers son parcours, mais aussi aux dernières élections législatives où il est parti seul sur son nom et à rafler la quasi-totalité des sièges de l’Assemblée (nationale) dans les élections qui étaient parfaitement régulières », a poursuivi l’avocat franco-espagnol, invité de la chaîne YouTube “Décrypter l’Afrique”.

« Il ne faut pas qu’on rentre dans une comédie politique, avec… »

Il reste persuadé que le natif de Thiès , « a tous les instruments dans ses mains pour établir un rapport de force et pour amener le Sénégal là où il avait promis aux Sénégalais qu’il irait ». « Il ne faut pas qu’on rentre dans une comédie politique, avec des mauvais policiers, des gentils policiers », prévient Juan Branco.