Jeux en ligne au Sénégal : La LONASE siffle la fin de la récréation pour les sites clandestins

Un marché de 17 élus face à la souveraineté numérique

Dans un communiqué officiel, l’institution dirigée par le Dr Toussaint Manga a dressé la liste des 17 opérateurs légaux. Parmi eux figurent des acteurs historiques et de nouveaux partenaires techniques intégrés récemment :

Cette clarification s’inscrit dans un tournant stratégique pour le régulateur sénégalais. En remplaçant l’octroi classique de licences d’exploitation par des partenariats techniques directs, la direction cherche à asseoir sa souveraineté technologique. Le récent déploiement de, développée grâce au savoir-faire local, matérialise cette ambition de rapatrier la valeur ajoutée de l’économie numérique.

Menace de poursuites judiciaires et risques d’arnaques

Le message de la LONASE est sans équivoque : tout site absent de cette cartographie officielle est formellement considéré comme clandestin. Le gendarme des jeux prévient que les promoteurs de plateformes illégales, ainsi que les intermédiaires financiers et opérateurs de paiement complices de ces flux d’argent, s’exposent à des poursuites judiciaires immédiates.

Au-delà de la stricte conformité légale, l’enjeu s’avère sécuritaire et fiscal. Les autorités alertent les parieurs sur l’absence totale de garantie quant au paiement des gains et les risques élevés d’arnaque liés à ces serveurs hébergés hors du territoire national. De plus, ces activités souterraines contournent la réglementation fiscale, notamment le prélèvement de la taxe d’État de 20 % sur les gains.

L’impératif éthique du « Jeu Responsable »

Cette reprise en main cache également des objectifs sociaux. Le régulateur rappelle que jouer sur des applications homologuées garantit que les bénéfices générés soutiennent directement l’emploi local et les actions citoyennes. Les redevances légales permettent notamment d’alimenter les programmes de développement communautaire de la Fondation LONASE .