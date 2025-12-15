Jet privé intercepté : 5 millions d’euros saisis, un proche d’Embaló arrêté au Portugal

La Police judiciaire portugaise (PJ) a procédé à la saisie de valises contenant près de cinq millions d’euros en espèces à l’aéroport militaire Figo Maduro, à Lisbonne. Les fonds appartiendraient à Tito Gomes Fernandes, présenté comme un proche collaborateur de l’ancien président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, récemment destitué.

Dans un communiqué, la Police judiciaire précise que l’interpellation est intervenue dimanche matin, à l’arrivée d’un vol en provenance de Bissau. Selon les informations de la télévision publique portugaise RTP, l’épouse de l’ex-chef de l’État bissau-guinéen se trouvait également à bord de l’appareil, mais elle n’a pas été arrêtée.

L’opération, menée conjointement avec l’administration fiscale portugaise, a conduit à l’arrestation d’un « ressortissant étranger arrivé par un vol en provenance de Guinée-Bissau », poursuivi pour des faits de contreband e et de blanchiment d’argent.

Les investigations de la PJ, conduites tout au long de la nuit et tôt le matin, ont été déclenchées à la suite d’un renseignement anonyme. D’après les autorités, le suspect transportait environ cinq millions d’euros en liquide.

Initialement déclaré comme un vol militaire, l’appareil devait ensuite poursuivre son trajet de Lisbonne vers Béja. « Il s’est avéré par la suite que la nature du vol et sa destination différaient de celles communiquées aux autorités aéronautiques », a indiqué la Police judiciaire.

Le suspect interpellé doit être présenté à un juge pour un premier interrogatoire, à l’issue duquel des mesures coercitives pourraient être ordonnées.