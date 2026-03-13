Interpellé sur la coalition « Diomaye-Président », Ousmane Sonko répond

Lors du point de presse consacré à la renégociation des contrats et conventions, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à recentrer les échanges sur les priorités économiques du gouvernement, évitant de s’engager dans les débats politiques suscités ces derniers jours autour de la coalition au pouvoir.

Alors que la rencontre se déroulait dans la salle de conférence du 10ᵉ étage du Building administratif, l’attention des journalistes s’est brièvement portée sur les relations entre la Primature et la Présidence, à la suite d’une question relative à l’après assemblée générale de la coalition DiomayePrésident.

Sans entrer dans les détails, le chef du gouvernement a choisi de temporiser, estimant que le moment n’était pas propice à un débat politique. « Nous sommes dans des enjeux très importants. Ce n’est pas le lieu d’un débat politique et certainement, dans un autre rendez-vous, nous aurons à vous répondre », a déclaré Ousmane Sonko.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de maintenir l’attention sur les priorités économiques et sociales du pays, au moment où l’exécutif engage une vaste révision des contrats dans plusieurs secteurs stratégiques.

« Aujourd’hui, nous nous préoccupons beaucoup plus d’enjeux majeurs. Le débat politique au Sénégal est un débat comme dans tous les pays, mais ça ne va pas au-delà. Les enjeux ne sont pas politiques pour le moment : ce sont des enjeux économiques et sociaux, et nous préférons mettre le cap sur cela », a-t-il martelé.