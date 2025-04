Dans un message publié ce jeudi 10 avril 2025, l’ancien ministre et homme politique Mansour Faye a dénoncé une “grave agression contre l’État de droit”, après avoir été, selon ses dires, interdit d’embarquement à l’aéroport, malgré une ordonnance de la Cour suprême censée lui rendre sa liberté de mouvement.

“J’ai été une nouvelle fois interdit d’embarquer”

Selon le principal intéressé, il devait prendre le vol HF 0701 ce jeudi matin. Toutefois, les autorités aéroportuaires auraient refusé son embarquement en dépit de la présentation de l’ordonnance n°12/2025 de la Cour suprême, qui, affirme-t-il, le rétablit dans ses droits. “Ils ont osé franchir le rubicon !”, s’est-il indigné, qualifiant l’incident de “gravissime agression contre l’État de droit”.

“La dictature s’est installée au Sénégal”

Dans un ton particulièrement alarmant, Mansour Faye s’est adressé à l’opinion nationale et internationale, posant la question : “Dans quel État sommes-nous ?” Il accuse les autorités de restreindre ses droits fondamentaux, et dénonce ce qu’il qualifie de dérive autoritaire. “Qui peut nier, aujourd’hui, que la dictature s’est installée au Sénégal ?”

Mansour Faye conclut en se montrant déterminé : “Grande et intacte demeure ma détermination à jouir de tous mes droits de citoyen libre.”