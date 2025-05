Insécurité en milieu rural : l’État serre la vis face à la recrudescence des violences

Alors que plusieurs localités du pays sont confrontées à une montée inquiétante des actes de violence, de meurtres et de vols de bétail, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine, est monté au créneau. Présidant la cérémonie de sortie de la 48e promotion de l’École nationale de police, forte de 1 349 élèves, le ministre a livré un message clair et ferme : l’impunité ne sera plus tolérée.

« Face à la recrudescence des violences, des meurtres et des vols de bétail constatés ces derniers jours, je tiens à rappeler avec force que l’État ne cédera en rien à l’impunité. Les auteurs de ces actes seront activement recherchés et traduits devant les juridictions compétentes, conformément à la loi », a-t-il déclaré, d’un ton résolu.

À l’approche de la fête de la Tabaski — une période traditionnellement marquée par une hausse des vols de bétail et autres délits — le Général Tine a annoncé un renforcement significatif du dispositif sécuritaire sur l’ensemble du territoire national.

« La gendarmerie et la police seront massivement déployées, en particulier dans les zones rurales et sensibles. Notre priorité est sans équivoque : permettre à chaque citoyen de vivre en paix, dans un environnement sûr et apaisé », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient dans un climat de tension croissante, notamment dans les zones d’élevage, où les populations rurales expriment de plus en plus leur inquiétude face à l’insécurité grandissante. En haussant le ton, l’État souhaite rassurer les citoyens et réaffirmer sa détermination à faire respecter l’ordre public et la loi.