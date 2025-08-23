Inondations à Saint-Louis : Cheikh Tidiane Dièye promet la relance du projet des “10 villes”

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé hier jeudi à Saint-Louis la reprise du projet d’assainissement des 10 villes, suspendu depuis plusieurs années. En visite dans plusieurs quartiers touchés par les inondations, le ministre a rappelé que ce programme visait notamment Pikine à Saint-Louis, où des ouvrages avaient été entamés. « Nous allons reprendre ce projet […] Nous allons faire de notre mieux pour le mettre en œuvre, afin de soulager les populations », a-t-il assuré.

Lancé en août 2018 par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), le projet concernait Dakar, Pikine, Rufisque, Tivaouane, Kaolack, Touba, Louga, Matam, Saint-Louis et Tambacounda. Son coût global avait été estimé à 15,5 milliards de francs CFA, selon une note officielle.

À Saint-Louis, les travaux devaient couvrir plusieurs quartiers « Guet-Ndar, Pikine 1 et 2, Ndiolofène Sud et Nord, Cité Niakh, Diamaguène, ainsi que des zones périphériques particulièrement vulnérables. »

Suspendu après un changement de gouvernance, le programme est désormais remis sur les rails, informe Aps. Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur la nécessité d’accélérer les réalisations pour répondre aux urgences liées aux inondations qui frappent régulièrement la capitale du Nord. Le ministre était accompagné de plusieurs responsables techniques, dont Séni Diène, directeur général de l’ONAS, Madické Cissé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations, et Bakary Faty, directeur de la planification des ressources en eau. Les autorités locales, parmi lesquelles le préfet Abou Sow et l’adjoint au gouverneur Sidy Guissé Diongue, ont également pris part à la visite.

Le cortège a inspecté notamment le bassin de rétention de Pikine 700, Pikine Tableau Walo, Pikine Diokoul, Diaminar, Médina Course et Bango.

« Ce projet doit être relancé pour répondre aux attentes légitimes des populations et améliorer durablement les conditions de vie », a conclu Cheikh Tidiane Dièye.