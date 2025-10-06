Inondations à Bakel : L’État déploie une aide d’urgence massive et des mesures de relogement face à la crue

Face aux inondations majeures qui frappent le département de Bakel suite à la crue historique du fleuve Sénégal et de son affluent, la Falémé, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a mis en place un dispositif d’urgence pour assister les populations sinistrées. L’ampleur des dégâts est significative : selon le préfet Daouda Sène, cinq villages de l’arrondissement de Moudéry, dont Ballou, Aroundou, Golmy, Yaféra et Khoughany, ont été submergés, totalisant 167 maisons inondées.

Cette catastrophe a contraint 178 familles à quitter leurs habitations et a rendu plusieurs forages non fonctionnels, compromettant l’accès à l’eau potable. Pour y remédier, des équipes spécialisées ont été déployées avec des motopompes et du carburant pour évacuer les eaux stagnantes et réhabiliter les forages endommagés, assurant ainsi le rétablissement de l’approvisionnement en eau potable.

Parallèlement à ces efforts techniques, l’État a mobilisé une aide logistique et alimentaire substantielle, comprenant 10 tonnes de riz, 2 000 litres d’huile, 400 grosses de sucre, 40 sacs de lait et des kits d’hygiène (savon et eau de Javel), acheminés progressivement vers les zones les plus touchées. En attendant un retour à la normale, la réponse d’urgence inclut la création de 11 sites de recasement temporaire pour garantir un hébergement sécurisé et des conditions sanitaires acceptables aux familles déplacées.

Au-delà de l’urgence immédiate, le ministère s’engage également dans des mesures préventives à long terme, telles que des travaux de curage des caniveaux et de drainage, ainsi qu’un renforcement du dispositif de surveillance hydrologique pour mieux anticiper les crues futures dans la vallée. Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement réaffirme son soutien total aux populations et lance un appel à la solidarité nationale pour faire face collectivement à cette situation de crise.