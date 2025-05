Injures publiques contre Macky Sall : Une plainte déposée contre Azoura Fall

Un membre de la famille de l’ancien président de la République, Macky Sall, a officiellement déposé plainte ce mardi contre Assane Gueye, connu sous le nom d’Azoura Fall, pour injures publiques, a-t-on appris de source proche du dossier.

Dans une correspondance adressée aux autorités compétentes, le plaignant, qui se réclame parent de l’ancien chef de l’État, dénonce des propos “d’une extrême violence” tenus lors d’un live diffusé sur les réseaux sociaux. Selon lui, Azoura Fall y aurait “copieusement proféré des insultes à l’encontre de Macky Sall”, provoquant “une atteinte grave à l’honneur” de toute la famille.

« Nous considérons que ces propos, d’une insolence plus que grave, méritent une plainte et des sanctions », affirme le plaignant dans sa lettre, avant de souligner que ces actes s’inscrivent dans un contexte plus large de « recrudescence de violences verbales sur les réseaux sociaux ».

La famille demande que justice soit rendue et que l’auteur présumé de ces propos soit traduit devant les juridictions compétentes. Le plaignant avertit qu’à défaut d’une action rapide des autorités sous huit jours, il se réserve le droit de confier l’affaire à son avocat en vue d’une procédure judiciaire.