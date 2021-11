Inéligibilité, faux et usage de faux : Un Dr en droit public saisit la Cour d'Appel de Thiès pour "invalider" la candidature de Cheikh Issa Sall

Un docteur en droit public, du nom de Papa Moussa Saliou Gueye a saisi le président de la Cour d’appel de Thiès pour porter à sa connaissance de l’inéligibilité du candidat de la Coalition Bby de Mbour.

“M. Cheikh Issa Sall, magistrat de profession et tête de liste majoritaire communale de la Coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à Mbour aux élections locales du 23 janvier 2022 est inéligible à un mandat électif conformément aux textes législatifs suivants : article 32 de la loi N° 2016-26 du 05 août abrogeant et remplaçant la loi organique N° 99-13 du 17 février 1999 portant statut des magistrats de la Cour des comptes, articles L27 à L275 du code électoral et, articles 130 à 132 du code pénal”, affirme Papa Moussa Saliou Gueye, Dr en droit public dans sa lettre adressée au président de la Cour d’appel de Thiès.

Il assure avoir été désagréablement surpris de constater que le candidat de Bby a été porté à la tête de coalition “sous la profession d’administrateur civil fonction qu’il avait avant d’entrer dans la magistrature, notamment à la Cour des comptes”.

“Je considère l’acte de M. Sall comme faux et usage de faux voire même, une escroquerie politique, en vue des prochaines élections”, écrit-il dans la lettre.

Par conséquent, il demande l’annulation de la candidature de Cheikh Issa Sall car les faits qui lui sont reprochés sont juridiquement répréhensibles.