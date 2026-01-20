Incidents au stade de Rabat : 17 supporters sénégalais jugés aujourd’hui, Dakar dépêche 4 officiers pour…

La finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), remportée dimanche par le Sénégal, a été entachée par de violents heurts au stade Moulay Abdellah de Rabat. L’arbitrage contesté du Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo, ayant refusé un but jugé valable aux Lions avant de siffler un penalty contre eux, a provoqué la colère des 3 000 supporters sénégalais présents. Ces tensions ont dégénéré en affrontements musclés avec les stadiers et les forces de sécurité.

À la suite de ces débordements, dix-sept supporters sénégalais ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central de Rabat pour « trouble à l’ordre public », rapporte L’Observateur dans son édition de ce mardi 20 janvier. Bonne nouvelle toutefois, selon le quotidien d’information du Groupe futurs médias (Gfm): aucune information judiciaire n’a été ouverte et les mis en cause seront jugés dès aujourd’hui sous le régime des flagrants délits.

Leurs dossiers sont suivis de près par une équipe de quatre officiers de police sénégalais déployés au Maroc. Cette mission, effectuée sur invitation des autorités marocaines dans le cadre du Centre de coopération policière, n’est pas une première. À l’instar du dispositif mis en place lors des Jeux Olympiques de Paris, ces policiers jouent un rôle de « tampon » stratégique entre les forces locales et la communauté sénégalaise.

L’objectif de cette présence est de faciliter la gestion des excès de foule et de sensibiliser les organisations de supporters telles que le « 12ᵉ Gaïndé », « Allez Casa » ou « Lébou-gui ». Selon les interlocuteurs du journal, ces officiers expérimentés, rompus à l’état d’esprit des supporters nationaux, travaillent en étroite collaboration avec les responsables des associations pour gérer tout incident répréhensible et apaiser les tensions post-match, souligne le titre de Gfm.