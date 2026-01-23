Incidents de la finale de la CAN 2025 : Pape Thiaw s’explique

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a évoqué dans un post, sur les incidents enregistrés lors la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, assurant avoir seulement voulu protéger ses joueurs face à “l’injustice” en leur demandant de quitter la pelouse.

”Nous avons vécu un tournoi exceptionnel avec une organisation magnifique, qui s’est malheureusement [soldée] par une fin dramatique. Ça n’a jamais été mon intention d’aller à l’encontre des principes du jeu que j’aime tant. J’ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l’injustice”, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Dimanche, lors de la finale de la CAN, dans les arrêts de jeu, après un penalty sifflé pour le Maroc suite à une faute sur Brahim Diaz, Pape Thiaw a ordonné à son équipe de rentrer aux vestiaires pour protester contre cette décision arbitrale. Après quelques minutes, Sadio Mané et le sélectionneur national ont demandé aux « Lions » de revenir sur la pelouse

Brahim Diaz a raté le penalty et Pape Gueye a inscrit l’unique but permettant aux Sénégalais de décrocher leur deuxième trophée continental.

”Ce que certains prendront comme une violation des règles n’est autre qu’une réaction émotionnelle face à l’impartialité de la situation. Après concertation, nous avons décidé de reprendre le match et d’aller gagner ce trophée pour vous”, a expliqué Pape Thiaw.

Le sélectionneur national a présenté ses excusé à ceux que le geste a pu heurter, ajoutant que ”les amoureux du football comprendront que l’émotion est partie intégrante de ce sport”.