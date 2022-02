Inauguration Stade du Sénégal : 15 mille personnes attendues, 178 millions prévus pour le transport et la restauration

Et pour ce grand jour, le mouvement sportif et olympique en général et l’ONCAV en particulier, à l’instar des autres segments du football, entend jouer pleinement sa partition, rapporte Le Témoin.

Ainsi, pour une réussite de la cérémonie inaugurale, sous l’égide du CNOSS, l’ONCAV mobilisera 15 000 personnes de 11h à la fin de la cérémonie. Des journées de sensibilisation seront auparavant organisées dans les différentes régions avec les principaux acteurs. Des déjeuners et dîners sont prévus dans les deuxième et troisième phases du programme.

Dans la région dakaroise, pas moins de 10 050 personnes et 335 cars de 30 places seront mobilisés pour un coût de 14 950 000 F CFA alors que 144 cars et 4320 personnes pour un coût de 8 millions de F CFA seront mobilisés pour celle de Thiès. Au total, 514 cars de 30 places et 130 bus de 60 places pour un montant de 68 900 000 F CFA seront mobilisés rien que pour le transport, indiquent nos confrères.

Pour la restauration, la région de Dakar, qui concentre la plus grosse délégation, dépensera 50 250 000 F CFA. Les régions de Thiès et Fatick suivent respectivement pour 21 600 000 F CFA et 4 800 000 F CFA. En tout, la restauration pour les différentes régions coûtera 105 450 000 F CFA. Il faut noter qu’il est prévu 5000 F CFA/personne pour la restauration des délégations qui viennent le jour de la cérémonie et 10 000 F CFA/personne pour les délégations qui viennent la veille de la cérémonie.

La sensibilisation coûtera 4 000 000 de FCFA contre 68 900 000 pour le transport et 105 450 000 F CFA pour la restauration. Ce qui fera un budget global de 178 350 000 F CFA rien pour ces démembrements du mouvement sportif.

Le tableau du budget Sensibilisation-Transport-Restauration