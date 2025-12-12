Idrissa Sow, emprisonné dans l’affaire Sonko en 2023, nommé Directeur général adjoint de l’Administration pénitentiaire

Un retour remarqué au cœur de l’appareil d’État. Lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi 11 décembre 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à plusieurs nominations, dont celle d’Idrissa Sow, Inspecteur de 2e classe, 1er échelon, matricule n°645594/G, désigné Directeur général adjoint de l’Administration pénitentiaire.

Ancien Directeur des affaires judiciaires, de la planification, des statistiques et des établissements pénitentiaires, Idrissa Sow retrouve ainsi un poste stratégique au sein de l’administration pénitentiaire.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par les épisodes judiciaires de novembre 2023. Cette année-là, rappelle Outhmane Diagne dans un post, Idrissa Sow et son collaborateur Issa Ndione avaient été placés en garde à vue à la Brigade des Affaires Techniques (BAT) de la Division des Investigations Criminelles (DIC).

Le 13 novembre 2023, le juge d’instruction du 2ᵉ cabinet, Mamadou Seck, avait ordonné leur placement sous mandat de dépôt pour des faits liés à la collecte et au traitement de données personnelles, ainsi qu’à des actes susceptibles de compromettre la sécurité publique ou de provoquer des troubles politiques. Cette procédure faisait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’un document médical attribué à Ousmane Sonko.

Deux ans plus tard, c’est dans un climat institutionnel profondément renouvelé qu’Idrissa Sow rejoint la haute hiérarchie de l’Administration pénitentiaire, à la faveur des décisions prises par le Chef de l’État lors du Conseil des ministres du 11 décembre 2025.