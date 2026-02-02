Horreur à Diamniadio : Un Malien étrangle puis égorge sa femme et dissimule le corps

La Brigade territoriale de Diamniadio a arrêté vendredi dernier un ressortissant malien qui avait égorgé sa femme avant de dissimuler le corps sans vie pour masquer son crime. Le chauffeur B. Sanogo, âgé de 43 ans, a été placé en garde à vue pour meurtre.

Un couple en quête de guérison

Le couple Sanogo est constitué de ressortissants maliens résidant au Canada qui, de temps à autre, passent leurs vacances entre le Sénégal et le Mali. Depuis quelques mois, le mari souffrait d’une maladie mystérieuse qui affectait gravement son état de santé.

Ainsi, depuis novembre 2025, le couple aurait séjourné entre le Sénégal et le Mali pour des traitements traditionnels, malheureusement sans succès.

Cette quête désespérée de guérison les avait amenés à consulter plusieurs tradipraticiens dans l’espoir de trouver une solution à cette maladie énigmatique.

Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 janvier 2026, le couple effectuait sa promenade nocturne dans les rues du quartier “route de Thiès” dans la commune de Diamniadio.

C’est au cours de cette sortie que le drame allait se produire.

L’époux aurait soudainement piqué une nouvelle crise en pleine rue selon des sources de Seneweb.

Seuls dans les rues désertes à cette heure tardive, la victime tenta désespérément de porter secours à son mari. Elle essaya de le relever du sol où il s’était effondré, ignorant le danger mortel qui la guettait.

C’est à ce moment précis que le suspect s’est agrippé à elle par la gorge, l’étranglant froidement. Il lui trancha ensuite la gorge avec un objet métallique, mettant fin brutalement à la vie de celle qui tentait de lui venir en aide.

Ayant repris ses esprits après cette crise meurtrière, B. Sanogo se rendit compte de l’horreur qu’il venait de commettre. Pris de panique, il tenta de dissimuler le corps sans vie de son épouse. Il traîna la dépouille jusqu’à un coin sombre de la rue où il l’abandonna avant de s’enfuir des lieux.

Une version mensongère des faits

Une fois de retour chez leur tuteur, le meurtrier donna une version complètement différente des événements. Il prétendit que sa femme avait été emportée de force par le taxi qui les avait transportés.

Cette version invraisemblable suscita immédiatement la stupéfaction de son hôte.

Face à ce récit insolite, l’hôte conseilla à B. Sanogo de se rendre à la Brigade de gendarmerie de Diamniadio pour faire une déclaration officielle de disparition.

Mais le piège se refermait déjà sur le meurtrier.

Pendant ce temps, un individu avait déjà alerté les gendarmes de la découverte d’un corps sans vie dans les rues du quartier “route de Thiès”.

Les gendarmes s’étaient rendus sur les lieux et avaient constaté qu’il s’agissait du corps d’une femme présentant des traces d’étranglement et une gorge tranchée selon des sources de Seneweb.

Lorsque B. Sanogo se présenta à la brigade pour déclarer la disparition de sa femme avec son histoire rocambolesque de taxi, les gendarmes établirent rapidement le lien entre le corps découvert et la prétendue disparue.

Face aux incohérences flagrantes de son récit et aux éléments recueillis sur la scène de crime, B. Sanogo fut immédiatement interpellé. Le ressortissant malien de 43 ans, chauffeur de profession, a été pris en compte et placé en garde à vue pour le meurtre de sa femme.

Les gendarmes ont procédé à son interrogatoire serré, au cours duquel les contradictions de sa version initiale sont apparues au grand jour. Confronté aux preuves et à la découverte du corps, le suspect n’a eu d’autre choix que de reconnaître les faits.

La dépouille de la victime a été déposée à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque pour les besoins de l’autopsie. Le Procureur Cheikh Diakhoumpa chef du parquet de Rufisque a été informé des faits.

Avec Seneweb