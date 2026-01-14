Hôpital de Pikine : la patiente accouche en secret dans les toilettes avant de…

Une affaire de mort suspecte secoue l’hôpital de Pikine. Le 12 janvier, les services hospitaliers ont alerté le commissariat de Diamaguène Sicap Mbao après la découverte du corps sans vie d’un nouveau-né dans les toilettes de la structure.

Le stratagème découvert par le médecin

Tout commence aux environs de 03h30 du matin, lorsque Yandé Ndiaye, une jeune femme de 20 ans domiciliée à Hamdallaye 04, se présente aux urgences pour des « maux de ventre ». Après avoir reçu un laxatif, la patiente s’isole dans les toilettes.

À sa sortie, elle tente de quitter l’hôpital précipitamment, affirmant qu’elle se sent mieux. Cependant, la vigilance du médecin traitant va tout faire basculer : remarquant des traces de sang sur les vêtements de la jeune femme, il inspecte les toilettes et découvre avec effroi un nouveau-né de sexe féminin dans la chaise anglaise.

Malgré les aveux de la mère, le corps du bébé, qui ne présentait aucune blessure apparente lors des premières constatations, a été transféré à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie afin de déterminer si l’enfant est né vivant ou sans vie.

Après examen de son état de santé par un gynécologue, la mise en cause a été placée en garde à vue pour infanticide présumé, rapporte Libération.