Homosexualité et transmission du VIH : Zale Mbaye, Dabakh et Zo Baldé placés sous mandat de dépôt

L’employé de la commerçante Mame Ndiaye Savon, Abdou Aziz Diop, dit Dabakh, le tiktokeur Saliou Mbaye, alias Zale, le tailleur Mansour Baldé, dit Zo, et le commerçant Abdourahmane Cissé ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, selon des informations de Seneweb.

Conduits devant le magistrat instructeur ce mardi, ils ont été inculpés pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et mise en danger de la vie d’autrui. Lors de leur garde à vue à la gendarmerie, des tests de dépistage du VIH/Sida ont été effectués sur Zale Mbaye et ses co-inculpés. Les résultats se sont révélés positifs.

Le groupe a été interpellé par les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar dans le cadre d’une délégation judiciaire ordonnée dans l’affaire d’homosexualité et de transmission volontaire du VIH/Sida. Ce dossier, qui tient le pays en haleine ces dernières semaines, implique également l’animateur Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé. Lesquels ont été placés sous mandat de dépôt avec une vingtaine d’autres inculpés pour les mêmes faits.