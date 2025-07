Guy Marius Sagna demande l’interdiction d’une réunion LGBTQ prévue à Dakar

Le député Guy Marius Sagna a appelé le gouvernement sénégalais à prendre des mesures pour empêcher la tenue d’une réunion de la Equal Rights Coalition (ERC), prévue ce 11 juillet 2025 à Dakar. Le parlementaire s’est exprimé à travers sa page Facebook.

Selon l’activiste et membre du parti Pastef, cette rencontre regrouperait des organisations LGBTQ et serait organisée avec le soutien de plusieurs ambassades, notamment celle des Pays-Bas, ainsi que d’institutions comme le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme basé à Dakar.

« J’ai alerté le gouvernement pour que des dispositions soient prises dans les meilleurs délais pour interpeller ces ambassades (…) et institutions », a déclaré le député.

D’après le programme annoncé, l’événement doit consister en la projection du film « MIWA (Nous Sommes Là) », qui aborde les enjeux et questions des femmes LBTQI et des hommes trans d’Afrique de l’Ouest. Des représentants des associations EGIDES et PI7 (Plateforme Initiative des 7), partenaires du projet, doivent également intervenir en ligne pour répondre aux questions et échanger avec les participants après la projection.

Guy Marius Sagna estime que de telles initiatives ne sauraient être tolérées au Sénégal.

« Les Pays-Bas et d’autres pays sont libres, chez eux, d’encourager les LGBTQ. Ici, au Sénégal, ce n’est pas possible », a-t-il martelé, réaffirmant son opposition ferme à tout projet de promotion des droits LGBTQ dans le pays.