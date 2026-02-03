Guinguinéo : 3 agresseurs tuent un motocycliste à coups de gourdin et enterrent le corps au cimetière

Un conducteur de moto Jakarta a été sauvagement assassiné puis enterré clandestinement au cimetière de Paléne. Grâce à une enquête minutieuse, la Brigade de Recherches de Kaolack a interpellé quatre suspects placés en garde à vue ce lundi selon des sources de Seneweb.

La Brigade de Recherches de Kaolack relevant de la compagnie de gendarmerie du Saloum reçoit une déclaration signalant la disparition de Cheikh Ndiaye, conducteur de moto Jakarta domicilié à Guinguinéo. D’après les dernières informations recueillies, ce dernier devait conduire un client au village de Ngoloum, situé à 7 kilomètres de Guinguinéo, vers 20 heures. Cependant, depuis lors, il n’a plus donné signe de vie.

Une enquête qui porte ses fruits

Afin de retrouver Cheikh, les enquêteurs sollicitent aussitôt les opérateurs de téléphonie pour localiser l’appareil du disparu. Par conséquent, l’exploitation des données révèle que le téléphone se trouve entre les mains d’un commerçant. Interrogé, ce dernier déclare l’avoir acheté à C.Léye.

Immédiatement, un transport est effectué pour interpeller le suspect. Confronté aux questions des limiers, C. Léye tente d’abord de se réfugier dans le dilatoire.Néanmoins, acculé par les preuves, il finit par passer aux aveux.

Des aveux accablants

En effet, C.Léye reconnaît avoir, en compagnie de L.Dabo et M.Diop, agressé mortellement Cheikh Ndiaye qu’ils ont attendu sur le chemin du retour de Ngoloum. Ainsi, après lui avoir asséné deux coups de gourdin, la victime s’est effondrée inerte dans une mare de sang.

Ensuite, le trio criminel s’est emparé de la moto avant de transporter le corps à bord de la charrette de L.Dabo jusqu’au cimetière de Palene, au nord de Guinguinéo. Par la suite, ils ont enterré la dépouille après l’avoir enveloppée dans un tissu, de la percale selon des sources de Seneweb.

Le lendemain du meurtre, les assassins ont vendu la moto du défunt un mécanicien moto, sans plus de précisions. Sur la base de ces révélations, un nouveau transport est effectué, permettant ainsi d’interpeller les agresseurs M.Diop et L.Dabo. Soumis aux interrogatoires, tous deux reconnaissent également les faits qui leur sont reprochés.

Dès lors, un transport est organisé au cimetière de Paléne en présence des sapeurs-pompiers, du service d’hygiène, du médecin-chef du centre de santé de Guinguinéo, de l’oncle de Cheikh Ndiaye et des mis en cause.

Une fois l’exhumation effectuée, le corps, qui présente un état de putréfaction très avancé, est découvert. Malgré cet état, l’oncle de la victime parvient à identifier formellement son neveu et constate les blessures encore apparentes sur la tête selon des sources de Seneweb.

En raison de l’état de décomposition très avancé du corps, le procureur Abass Yaya Wane, chef du parquet de Kaolack, ordonne une nouvelle inhumation sur place.

Finalement, après une reconstitution minutieuse des faits sur les lieux, les quatre suspects dont les trois meurtriers et le commerçant, receleur de téléphone ont été placés en garde à la Brigade de Recherches relevant de la compagnie de gendarmerie de Kaolack.