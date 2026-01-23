Guinée : Le président Doumbouya accepte la démission du Premier ministre Bah Oury et de son gouvernement

Le Président de la République, le Général de corps d’armée Mamadi Doumbouya, a accepté ce lundi la démission du Premier ministre Bah Oury et de l’ensemble de son gouvernement. L’annonce a été faite à travers un communiqué officiel publié par la Présidence de la République.

Dans ce communiqué, le chef de l’État a d’abord exprimé sa gratitude envers les chefs d’État étrangers et les représentants d’organisations internationales qui ont pris part à son investiture, tenue le même jour au stade Général Lansana Conté de Nongo. Il a également remercié le peuple de Guinée pour sa mobilisation massive et exemplaire lors de cette cérémonie.

Le président Doumbouya a rappelé que cette démission s’inscrit dans le respect des usages républicains, marquant ainsi un nouveau départ après l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, qui, selon lui, s’est déroulée « dans le calme et dans une ambiance festive ».

Il a ensuite félicité le Premier ministre Bah Oury et l’ensemble de son équipe gouvernementale pour les missions accomplies au service de la nation, soulignant que ces fonctions constituent « un honneur, mais surtout un engagement au service du peuple de Guinée ».

Le chef de l’État a par ailleurs annoncé la signature de deux décrets :

Le premier mettra fin officiellement aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement ; Le second désignera les responsables administratifs — notamment le ministre directeur de cabinet de la Primature, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, ainsi que les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints — chargés d’expédier les affaires courantes en attendant la formation du nouveau gouvernement.