Guinée: ouverture d’un «Forum sur l’avenir de la presse en Guinée» alors que les médias sont sous pression

Ce lundi 19 mai s’ouvre un « Forum sur l’avenir de la presse en Guinée », organisé par la Haute autorité de la communication (HAC). Il doit aboutir à « des recommandations en vue d’un exercice libre mais surtout responsable du journalisme en Guinée », selon les termes du communiqué. Ce forum intervient alors que la presse connaît de grandes difficultés.

L’organisation de forum semble annoncer le degel des relations tendus entre le pouvoir et les médias. En effet, cela fait bientôt un an que les autorités ont retiré leurs agréments aux trois principaux médias audiovisuels privés de la Guinée : FIM, Espace et Djoma. Le gouvernement guinéen, dominé par les militaires, a interdit quatre radios et une télévision privées très suivies dans le pays, indique un communiqué du ministère de l’Information publié mercredi 22 mai 2024.

Avec la tenue des élections prévue en cette fin d’année 2025, le syndicat des professionnels de la presse de la Guinée (SPPG) espère fortement que la presse soit en mesure de faire son travail sur le terrain sans restriction.

Pour Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) : « Sans médias indépendants, il n’y aura pas de processus électoral crédible et transparent. Il faut que les médias travaillent librement, qu’ils veillent au déroulement de toutes les étapes et essaient d’aider les citoyens à faire des choix éclairés. Nos attentes, c’est qu’à l’issue de ce forum, on annonce dans la soirée du mercredi que les médias fermés sont rétablis parce que vous n’êtes pas sans savoir que ça fera (mercredi) justement un an jour pour jour que la décision du retrait des agréments a été signée. C’était le 21 mai 2024. Nous demandons aussi à ce que l’État use de sa puissance pour ramener Habib Marouane Camara à sa famille, à ses confrères. Nous le demandons vivement. Et (que l’État) œuvre pour la sécurité physique et morale des journalistes globalement parce que beaucoup travaillent dans des conditions sécuritaires très compliquées. Ils se sentent menacés. »

