Guinée : Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72 % des voix dès le premier tour

Le chef de la transition militaire, le général Mamadi Doumbouya, a été déclaré élu président de la République de Guinée avec un score écrasant de 86,72 % des suffrages dès le premier tour de l’élection présidentielle tenue le 28 décembre 2025.

Selon les résultats officiels proclamés par la Direction générale des élections (DGE), le scrutin s’est déroulé sans véritable suspense, en l’absence des principaux ténors de l’opposition, exclus du processus électoral. Cette configuration a largement favorisé le président de la transition, arrivé largement en tête dans l’ensemble du pays.

Abdoulaye Yéro Baldé, président du Front démocratique de Guinée (Frondeg), arrive en deuxième position avec 6,59 % des voix, loin derrière le vainqueur. Les autres candidats en lice n’ont recueilli que des scores marginaux.

La présidente de la DGE, Djénabou Touré, a par ailleurs annoncé un taux de participation de 80,95 %, un chiffre présenté par les autorités électorales comme un signe de forte mobilisation des électeurs, malgré les appels au boycott lancés par une partie de l’opposition et de la société civile.

Arrivé au pouvoir à la suite du coup d’État du 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya avait initialement promis de conduire une transition devant aboutir à un retour rapide à l’ordre constitutionnel et à un pouvoir civil. Son élection marque ainsi un tournant politique majeur, transformant la transition militaire en un pouvoir issu des urnes, mais qui continue de susciter des interrogations et des critiques sur l’inclusivité et la crédibilité du processus électoral.

Cette victoire ouvre une nouvelle séquence politique en Guinée, dans un contexte régional marqué par plusieurs transitions militaires et une vigilance accrue des organisations régionales et internationales quant au respect des principes démocratiques.