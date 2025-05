Guinée : l’Etat récupère 129 permis d’exploration minière

Le gouvernement guinéen reprend possession de ses mines dans le cadre de l’assainissement du secteur.

En effet, dans l’un des axes du projet Simandou, il était question de revoir les permis accordé aux partenaires miniers du pays. Après consultation du comité technique et de la Commission nationale des mines, 129 sociétés minières se sont vu retirer leurs permis de recherche. Le ministre des Mines et de la Géologie via un arrêté rendu public ce lundi 26 mai 2025 à la télévision nationale, en a fait l’annonce officielle. Il est a noté que l’Etat va récupérer les permis retirés ainsi que les périmètres couverts.

Ces sociétés se sont vu retirer leurs permis car elles étaient dans l’illégalité en continuant le travail de terrain malgré l’expiration de la date de validité de ces derniers. Ce sont :

– Société Abro Consultant Mining, Association Sarl

Dates A, 2017, 21, 77, MMG, SGG, substance : diamant.

Dates d’octroi : 07/2017, date de fin de validité : 02/07/2020.

– AIS International Guinée SAS

Date A, 2019, 939, MMG, SGG, substance : bauxite.

Dates d’octroi : 22/03/2019, date de fin de validité : 21/03/2022.

– AIS International Guinée SAS

Date A, 2019, 32, 78, MMG, SGG, substance : métaux de base.

Dates d’octroi : 23/05/2019, date de fin de validité : 22/05/2022.

– Allian Guinée Sarl

Date A, 2018, 65, 00, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 01/10/2018, date de fin de validité : 30/09/2021.

– Anglo Gold Ashanti de Guinée S.A

Date A, 2020, 32, 23, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 08/12/2020, date de fin de validité : 07/12/2022.

– Agro Mining Sarl

Date A, 2018, 76, 28, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 24/10/2018, date de fin de validité : 23/10/2021.

– Base Métal Guinée Sarl

Date A, 2018, 79, 63, MMG, SGG, substance : métaux de base.

Dates d’octroi : 23/11/2018, date de fin de validité : 22/11/2021.

– Base Métal Guinée Sarl

A, 2018, 79, 64, MMG, SGG, substance : métaux de base.

Dates d’octroi : 23/11/2018, date de fin de validité : 22/11/2021.

– Base Métal Guinée Sarl

A, 2018, 79, 65, MMG, SGG, substance : métaux de base.

Dates d’octroi : 23/11/2018, date de fin de validité : 22/11/2021.

– Batax Buna International Mining Corporation Sarl

A, 2019, 11, 48, MMG, SGG, substance : diamant.

Dates d’octroi : 09/04/2019, date de fin de validité : 08/04/2021.

– Benkadi Guinée Sarl

A, 2021, 604, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 08/04/2021, date de fin de validité : 07/04/2024.

– Béreté International Commerce et Industries Sarl

A, 2018, 43, 92, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 09/04/2021, date de fin de validité : 07/04/2021.

– Consolidated Mining Corporation Guinée Sarl

A, 2020, 2462, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 28/08/2020.

– Consolidated Mining Corporation Guinée Sarl

A, 2020, 2460, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 28/08/2020, date de fin de validité : 27/08/2021.

– Consolidated Mining Corporation Guinée Sarl

A, 2020, 2460, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 28/08/2020, date de fin de validité : 27/08/2021.

– Entreprise Banna Mining & Business Management

A, 2019, 96, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 05/02/2019, date de fin de validité : 04/02/2022.

– FES Métal Sarl

A, 2020, 22, 70, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 05/08/2020, date de fin de validité : 04/08/2023.

– Gold & Silver Investment Gold Sarl

A, 2020, 28, 91, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 12/11/2020, date de fin de validité : 04/02/2022.

– Gold & Silver Investment Gold Sarl

A, 2020, 28, 90, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 12/11/2020, date de fin de validité : 12/11/2022.

– Gold Mining Exploration Sarl

A, 2020, 23, 49, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 12/11/2022.

– Golden Guinée Resources

A, 2020, 11, 36, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 10/04/2020, date de fin de validité : 09/04/2022.

– Golden Orange Eve Africa Sarl

A, 2020, 28, 91, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 12/11/2022.

– Groupe Guinea Investments S.A.

A, 2020, 20, 71, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 07/07/2020, date de fin de validité : 06/07/2022.

– Guinea Universal Mining Company S.A.

A, 2019, 32, 82, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 23/05/2019, date de fin de validité : 22/05/2022.

– Guiterre Mining S.A.

A, 2019, 69, 66, MMG, SGG, substance : diamant.

Dates d’octroi : 31/12/2019, date de fin de validité : 31/12/2021.

– Cantex Guinée Sarl

A, 2019, 32, 85, MMG, SGG, substance : bauxite.

Dates d’octroi : 23/05/2019, date de fin de validité : 22/05/2021.

– KB Bauxite Guinée Sarl

A, 2019, 39, 42, MMG, SGG, substance : bauxite.

Dates d’octroi : 22/05/2021, date de fin de validité : 06/06/2022.

– Kinder Ressources Sarl

A, 2019, 11, 61, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 09/04/2019, date de fin de validité : 08/04/2022.

– MGC Minéral Ressources Sarl

A, 2020, 23, 60, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 13/08/2020, date de fin de validité : 08/09/2023.

– Madarov Gold Guinée Sarl

A, 2020, 30, 61, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 24/11/2020, date de fin de validité : 23/11/2022.

– Ordine-Mining Sarl

A, 2010, 24, 75, MMG, SGG, substance : diamant.

Dates d’octroi : 25/06/2010, date de fin de validité : 24/06/2012.

– Sarmin Bauxite Guinée Sarl

A, 2020, 25, 62, MMG, SGG, substance : or.

Date de fin de validité : 24/06/2012.

– Shang Rong Mining Development Sarl

A, 2018, 57, 39, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 12/09/2018, date de fin de validité : 11/09/2020.

– SK Oil Guinée Sarl

A, 2019, 51, 85, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 08/08/2019, date de fin de validité : 07/08/2022.

– Société AFD Mining SA

A, 2019, 38, 90, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 05/2019, date de fin de validité : 29/05/2022.

– Société AFD Mining SA

A, 2019, 46, 13, MMG, SGG, substance : or.

Date de fin de validité : 15/07/2022.

– Société Afrique Investie Mining Guinée Sarl

A, 2021, 13, 60, 13, 55, MMG, SGG, substance : or.

Date de fin de validité : 09/07/2022.

– Exploration de Mandiana S.A.U.

A, 2020, 22, 89, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 05/08/2020, date de fin de validité : 04/08/2021.

– Société d’Exploration de Mandiana S.A.U.

A, 2020, 22, 87, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 05/08/2020, date de fin de validité : 04/08/2021.

– Société d’Exploration de Mandiana S.A.U.

A, 2020, 22, 86, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 05/08/2021.

– Société Joma Holding Mining Guinée Sarl

A, 2019, 140, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 04/08/2019, date de fin de validité : 03/08/2021.

– Société Joma Mining

A, 2021, 10, 59, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 04/08/2021, date de fin de validité : 16/05/2023.

– Société Andeva-Vour Guinée Sarl

A, 2020, 11, 32, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 10/04/2020, date de fin de validité : 09/04/2022.

– Société Goldstar International Sarl

A, 2020, 17, 00, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 10/04/2020, date de fin de validité : 09/04/2022.

– Société Groupe Siremadi SA

A, 2019, 67, 50, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 20/12/2019, date de fin de validité : 19/12/2022.

– Société Groupe Dioubaté International Sarl

A, 2020, 20, 067, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 07/08/2020, date de fin de validité : 06/08/2023.

– Société Groupe Durac Sarl

A, 2018, 82, 80, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 24/12/2018, date de fin de validité : 23/12/2021.

– Société Gui-Apro Sarl

A, 2019, 42, 59, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 27/06/2019, date de fin de validité : 26/06/2020.

– Société Guinée Pionier Mining Company

A, 2019, 937, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 22/03/2019, date de fin de validité : 21/03/2020.

– Société Guinéen Gold d’Exploration Sarl

A, 2021, 16, 93, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 06/11/2021, date de fin de validité : 05/07/2024.

– Société Guinéen Gold d’Exploration Sarl

A, 2021, 16, 90, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 06/07/2021, date de fin de validité : 05/07/2024.

– Société Guinéenne d’Exploitation des Mines et Métaux SA

A, 2017, 0, 17, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 13/01/2017, date de fin de validité : 12/01/2020.

– Société Guinéenne d’Ingénierie et de Prestation Minière Sarl

A, 2021, 16, 69, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 28/06/2021, date de fin de validité : 27/06/2024.

– Société Hydromines Sénégal SA

A, 2019, 41, 49, 99, MMG, SGG, substance : bauxite.

Dates d’octroi : 26/06/2019, date de fin de validité : 25/06/2022.

– Société Camping Mining SA

A, 2018, 57, 38, MMG, SGG, substance : bauxite.

Dates d’octroi : 12/09/2018, date de fin de validité : 11/09/2021.

– Société Kébo Énergie SA

A, 2021, 141, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 16/02/2021, date de fin de validité : 15/02/2023.

– Société Mining Corporation Sarl

A, 2019, 600, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 26/02/2019, date de fin de validité : 25/02/2022.

– Société Lengue Koto Mining Sarl

A, 2018, 05, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 13/07/2021, date de fin de validité : 12/07/2024.

– Société Mana Guinée SA

A, 2018, 43, 97, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 16/02/2021, date de fin de validité : 12/07/2024.

– Managuini SA

A, 2018, 43, 98, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 05/06/2018, date de fin de validité : 04/06/2021.

– Société Minérale Sand Consultant SA

A, 2021, 1961, MMG, SGG, substance : métaux de base.

Dates d’octroi : 27/07/2021, date de fin de validité : 26/07/2021.

– Société Minérale Sand Consultant SA

A, 2021, 1959, MMG, SGG, substance : métaux de base.

Dates d’octroi : 27/07/2021, date de fin de validité : 26/07/2022.

– Société Minérale Borsitz Mines Sarl

A, 2021, 41, 854, MMG, SGG, substance : bauxite.

Dates d’octroi : 29/04/2021, date de fin de validité : 28/04/2020.

– Société Gold Mine Sarl

A, 2021, 855, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 29/04/2021, date de fin de validité : 28/04/2022.

– Société Minière de DJoma Sarl

A, 2018, 6501, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 01/10/2018, date de fin de validité : 30/09/2021.

– Société Minière de Koumyang Sarl

A, 2020, 10, 51, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 06/04/2020, date de fin de validité : 05/04/2023.

– Société Minière de Siguiri Sarl

A, 2018, 53, 97, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 14/08/2018, date de fin de validité : 13/08/2021.

– Société Minière Freedom Trading Gold Limited Sarl

A, 2021, 16, 37, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 28/06/2021, date de fin de validité : 28/06/2023.

– Société Minière Dragage S.O.

A, 2020, 24, 53, MMG, SGG, substance : bauxite.

Dates d’octroi : 29/08/2020, date de fin de validité : 28/08/2022.



– Société Ordinaire Sarl

A, 2020, 11, 37, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 10/06/2020, date de fin de validité : 09/04/2022.

– Société Orisha Ressources Sarl

A, 2021, 23, 34, MMG, SGG, substance : or.

Dates d’octroi : 25/08/2021, date de fin de validité : 24/08/2024.

Avec Guineenews