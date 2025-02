Guinée : Ibrahima Kassory Fofana condamné à cinq ans de prison ferme

L’ancien Premier ministre du président déchu, Alpha Condé, Ibrahima Kassory Fofana, a été condamné ce 27 février à cinq ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Il a été reconnu coupable d’enrichissement illicite, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. En plus de sa peine de prison, l’ex-chef du gouvernement devra s’acquitter d’une amende de 220 000 euros et risque de perdre une grande partie de son patrimoine.

À l’image d’autres figures du clan Alpha Condé déjà condamnées par la Crief, la sanction infligée à Ibrahima Kassory Fofana ne se limite pas à la peine de prison. L’État guinéen a décidé de saisir l’intégralité de ses comptes épargne. De plus, il devra verser près de deux millions d’euros : 1,6 million pour le remboursement des sommes détournées et le reste en dommages et intérêts au profit de l’État guinéen.