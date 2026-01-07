Guinée : Décès en détention du colonel Claude Pivi

Le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry a annoncé, ce mardi 6 janvier 2026, le décès du colonel Claude Pivi, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l’humanité liés aux événements du 28 septembre 2009.

Selon le communiqué, l’ex-officier souffrait de pathologies chroniques, notamment un diabète, une hypertension artérielle et une goutte, pour lesquelles il bénéficiait d’un suivi médical régulier en détention.

Le Parquet général évoque toutefois une non-observance du traitement, ayant entraîné, le 4 janvier 2026, une hypoglycémie sévère nécessitant son évacuation d’urgence à l’Hôpital militaire du Camp Almamy Samory Touré.

Après deux jours de soins intensifs, le colonel Claude Pivi est décédé ce mardi 6 janvier 2026, dans un « tableau de coma hypoglycémique », selon le médecin traitant.

Le défunt, reconnu coupable pour sa responsabilité de commandement dans les violences du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry, avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de vingt-cinq (25) ans.

Après une évasion de prison, il avait été interpellé puis réincarcéré le 19 septembre 2024 à la maison centrale de Coyah pour y purger sa peine.