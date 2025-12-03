Guinée Bissau : la CNE cambriolée, Emballo accusé de manœuvres en coulisses

Installé à Brazzaville où le président Denis Sassou N’Guesso lui a accordé une résidence, Umaro Sissoco Emballo continue de manœuvrer dans l’ombre. Malgré son statut d’exilé politique, l’ancien président multiplie les pressions pour empêcher la proclamation des résultats de l’élection présidentielle bissau-guinéenne.

Selon des sources exclusives de Confidentiel Afrique, Emballo aurait tenté à plusieurs reprises de joindre N’pabi Cabi, président de la Commission nationale électorale (CNE), tout au long du 1ᵉʳ décembre 2025. Refusant systématiquement de décrocher, N’pabi Cabi aurait compris la portée de ces pressions, l’enjeu étant clair : annuler l’élection.

Face à son silence, des militaires armés se seraient rendus à son domicile pour lui ordonner d’invalider le scrutin. N’pabi Cabi, qui dispose de tous les PV électoraux confirmant la victoire au premier tour du candidat indépendant Fernando Dias da Costa, aurait contacté à minuit l’activiste Gervasio Sylvain Lopes, exprimant sa peur pour sa vie et celle de sa famille.

Le même jour, le député Marciano Indi, membre du Parlement de la CEDEAO, a été séquestré et violemment frappé près de l’aéroport de Bissau alors qu’il tentait d’embarquer pour Abuja. Selon plusieurs témoignages, il aurait été enlevé par des miliciens fidèles à Emballo, formés récemment par des forces spéciales congolaises. Ces actes témoignent d’un climat de tension extrême qui secoue actuellement la Guinée-Bissau.

Dans ce contexte explosif, la Commission électorale nationale (CNE) vient d’annoncer qu’elle est dans l’incapacité de poursuivre le processus électoral. Selon l’institution, elle ne dispose plus de toutes les fiches de purification régionale, indispensables à la compilation finale des résultats. Ces documents auraient été confisqués par des inconnus, lors d’un cambriolage des installations du corps électoral. C’est Idrissa Djaló, secrétaire exécutif adjoint du CNE, qui a lu la déclaration face à la presse, sans possibilité de questions, signe supplémentaire de la gravité de la situation.