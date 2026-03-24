Guichet unique, e-Consulat : l’État sénégalais accélère la digitalisation des services publics

Le gouvernement sénégalais franchit une étape décisive dans la modernisation de l’administration avec le lancement du Guichet unique du citoyen, présenté comme la pierre angulaire du New Deal technologique.

Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, cette plateforme vise à simplifier radicalement les démarches administratives en offrant une interface unique, accessible à tous les Sénégalais, quel que soit leur lieu de résidence. « Demain, le citoyen devra juste utiliser son téléphone », a-t-il affirmé.

Ce dispositif permettra de soumettre des demandes administratives, de suivre leur traitement et de recevoir des documents sans déplacement. Une rupture majeure avec les pratiques actuelles, souvent jugées longues et complexes.

Dans la même dynamique, la plateforme e-Consulat offrira aux Sénégalais de la diaspora un accès simplifié aux services consulaires, mettant fin aux contraintes liées aux déplacements et aux délais d’attente.

À travers ces innovations, les autorités entendent instaurer un État plus accessible, plus rapide et plus proche des citoyens, en réduisant les lourdeurs administratives et en améliorant la qualité du service public.