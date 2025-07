Grand Théâtre national : Précisions et retrait d’une note de service jugée controversée

La Direction générale du Grand Théâtre national du Sénégal est sortie de son silence pour clarifier la portée d’une note de service interne qui a récemment suscité de vives réactions au sein de l’opinion et surtout à travers les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, la Direction générale précise que cette note visait avant tout à « encourager une appropriation par le personnel des valeurs fondamentales de l’établissement au regard de ses missions ».

Selon Serigne Fall Gueye, Directeur général, l’administration entendait, à travers cette démarche, proposer un cadre cohérent et respectueux de sa vision institutionnelle, en accord avec les valeurs « d’exemplarité, de rigueur et de fierté culturelle » qu’elle souhaite promouvoir.

« L’intention n’était nullement de restreindre les libertés individuelles ni de manquer de respect à la personne humaine », assure la Direction, qui insiste sur le fait que l’objectif était de valoriser « l’image professionnelle, culturelle et identitaire » du Grand Théâtre à travers ses agents, dans le cadre strict de son fonctionnement.

Cependant, consciente des interprétations diverses et des inquiétudes exprimées, la Direction générale reconnaît que la diffusion de cette note hors de son contexte professionnel a pu « prêter à confusion ou susciter un sentiment d’exclusion ». Elle réaffirme dans le même temps que « l’inclusivité, la dignité et le respect des personnes restent au cœur de ses priorités ».

Dans cet esprit d’apaisement et conformément aux instructions de la tutelle, la Direction générale du Grand Théâtre national annonce le retrait pur et simple de la note de service concernée, afin de garantir la conformité avec la loi et la protection des droits, notamment ceux des femmes.

« Nous prenons acte des préoccupations soulevées et nous engageons à poursuivre notre mission dans le respect strict des valeurs républicaines et de la dignité humaine », conclut Serigne Fall Gueye.