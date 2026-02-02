GRAMMY AWARDS 2026 : Youssou Ndour nominé, mais pas récompensé

L’icône de la musique sénégalaise Youssou Ndour était l’un des noms africains les plus attendus lors de la cérémonie des 68ᵉ Grammy Awards, qui s’est tenue ce dimanche à Los Angeles, aux États-Unis. Son dernier album, « Éclairer le monde », avait été sélectionné dans la prestigieuse catégorie Best Global Music Album, aux côtés d’artistes internationaux reconnus.

Sorti en avril 2025, « Éclairer le monde » a été salué par la critique pour sa richesse musicale et son message d’unité, mêlant rythmes traditionnels sénégalais à des sonorités contemporaines. Cette nomination constituait une nouvelle étape dans la carrière de l’artiste, déjà célébré sur la scène mondiale depuis de nombreuses années et lauréat d’un Grammy en 2005 avec l’album Egypt.

Malgré cette nomination prestigieuse, Youssou Ndour n’a pas remporté de trophée cette année. Dans son message, l’artiste a déclaré : « Être nominé est déjà un honneur. La musique va au-delà des trophées et continue de relier les peuples. Merci pour le soutien et l’amour. La route continue. »