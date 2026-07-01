Gestion des cadres : Pape Thiaw assume ses choix avec fermeté

À la veille du seizième de finale de la Coupe du monde face à la Belgique, Pape Thiaw a levé le voile sur sa méthode de management. Le sélectionneur des Lions a expliqué qu’il accorde une grande importance au dialogue avec ses joueurs, tout en rappelant avec fermeté que les choix sportifs lui reviennent toujours.

Interrogé sur sa proximité avec les cadres de la sélection, le technicien sénégalais a assuré qu’il entretient la même relation avec l’ensemble de son effectif. « Si vous avez l’impression que je suis proche des cadres, sachez que je suis comme ça avec tous les joueurs. Il y a cette affinité. Bien sûr, je parle beaucoup avec les cadres, comme avec tous les autres. J’aime échanger, connaître leurs ressentis et discuter avec eux. »

Un management participatif, mais une autorité assumée

Pape Thiaw considère cette approche humaine comme un élément essentiel de sa méthode pour mobiliser son groupe aux États-Unis. « C’est important pour le mental et cela fait partie de mon management, que j’ai toujours voulu participatif, afin que les joueurs se sentent davantage concernés. »

Le sélectionneur a toutefois tenu à rappeler que son autorité reste entière au sein de la tanière. Malgré ces échanges réguliers avec ses joueurs, la décision finale concernant la composition de l’équipe et les choix tactiques lui appartient exclusivement. « Votre question est un peu malicieuse, mais le choix me revient toujours. Ça, c’est sûr et certain », a-t-il lancé avec détermination.

Un message de soutien aux journalistes sénégalais

À quelques heures d’affronter les Diables Rouges de Belgique, Pape Thiaw a affiché une confiance totale dans l’état d’esprit de son groupe. « Mentalement, nous sommes prêts. C’est un autre tournoi qui commence. Nous savons qu’il faut gagner pour rester et nous allons tout faire pour y parvenir. »

Le sélectionneur a également conclu sa conférence de presse par un clin d’œil chaleureux aux journalistes sénégalais présents à Seattle pour couvrir l’événement : « Nous avons envie que vous aussi, les journalistes sénégalais, vous restiez ici le plus longtemps possible pour continuer le travail merveilleux que vous faites. Et nous voulons rester ici le plus longtemps possible. »