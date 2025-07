Gestion budgétaire 2025 : les recettes progressent, les dépenses sous contrôle

La Direction de la Prévision et des Études Économiques (DPEE) a publié son point mensuel de conjoncture pour mai 2025, révélant une dynamique budgétaire marquée par une forte mobilisation des ressources et une maîtrise relative des dépenses publiques.

Au terme des cinq premiers mois de l’année, les ressources budgétaires globales (hors dons) ont connu une progression significative de 16,1 % en glissement annuel, atteignant 1 743,6 milliards de francs CFA. Cette performance est essentiellement portée par la bonne tenue des recettes fiscales.

Dans le détail, les recettes fiscales ont bondi de 8,9 %, soit une hausse de 133,3 milliards par rapport à mai 2024, pour s’établir à 1 636,8 milliards de francs CFA. Cette évolution positive s’explique notamment par la hausse :

des impôts directs (+9,8 milliards),

des taxes sur le chiffre d’affaires et droits (+48,7 milliards),

de la TVA à l’importation (+15,1 milliards),

et des droits de porte (+3,5 milliards).

En revanche, les recettes non fiscales ont reculé de 6,3 milliards de francs CFA, principalement en raison de la baisse des dividendes versés à l’État (-5,0 milliards), des amendes et pénalités (-6,3 milliards) et d’une diminution de certains droits de porte (-5,0 milliards).

Des dépenses publiques sous contrôle malgré quelques tensions

Du côté des dépenses publiques, les charges de l’État (hors investissements financés par des ressources extérieures) ont progressé de manière modérée, avec une hausse de 5,3 % en glissement annuel, pour atteindre 1 996,5 milliards de francs CFA à fin mai 2025, contre 1 896,3 milliards un an plus tôt.

Cette évolution est principalement due à :

une augmentation des charges d’intérêts sur la dette publique (+22,5 %, soit +66,4 milliards),

des transferts et subventions en nette hausse (+29,4 %, soit +175,2 milliards),

et une hausse de la masse salariale (+2,0 %, soit +16,0 milliards).

Cependant, les dépenses d’investissement financées sur ressources intérieures ont fortement reculé, chutant de 53,5 % pour s’établir à 141,7 milliards, tandis que les dépenses de fonctionnement (fournitures, entretien) ont diminué de 11,9 %, atteignant 127,7 milliards de francs CFA.