Gestion active de la dette :clarification nécessaire dans le cas du Sénégal (Par Anouar AYACHE)

Depuis plusieurs jours, l’expression « gestion active de la dette » s’impose dans le débat public comme un marqueur de volontarisme financier. Le terme est porteur, rassurant, techniquement valorisant. Mais son usage généralisé appelle aujourd’hui une clarification rigoureuse, tant l’écart est grand entre ce que recouvre la gestion active dans sa définition théorique et ce que le Sénégal est effectivement en mesure de mettre en œuvre dans sa configuration actuelle.

1. La gestion active de la dette : une doctrine de pilotage, pas un instrument isolé

Dans son acception stricte, la gestion active de la dette est une stratégie de pilotage permanent du passif public visant à optimiser simultanément :

le coût moyen de la dette,

le profil de maturité,

l’exposition au risque de change,

le risque de refinancement,

et la vulnérabilité aux chocs de taux.

Elle mobilise un ensemble d’outils sophistiqués : échanges de titres, rachats de dette, swaps de taux et de devises, couvertures de change, substitutions de dettes courtes par des dettes longues, arbitrages entre dette intérieure et extérieure, et bien sûr, le reprofilage, qui n’en constitue qu’un sous-instrument.

Dans les économies disposant de marges financières, de crédibilité de marché et d’accès normalisé aux capitaux, cette gestion active permet de lisser les risques, d’abaisser durablement la charge d’intérêts et de stabiliser la trajectoire de dette.

2. Le cas du Sénégal : une asymétrie entre capacité technique et capacité financière

En théorie, le Sénégal maîtrise l’ensemble de ces instruments. Le cadre institutionnel, l’expertise technique et l’ingénierie financière existent. Sur le plan strictement opérationnel, l’administration de la dette est capable de conduire des opérations complexes.

En pratique, cependant, l’État est aujourd’hui doublement contraint :

par une contrainte de trésorerie aiguë,

et par une contrainte de crédibilité financière accrue.

Cette double contrainte neutralise l’essentiel des leviers de la gestion active « offensive » :

Les rachats de dette exigent du cash immédiat, aujourd’hui indisponible.

Les échanges de titres supposent un niveau de confiance des investisseurs qui s’est érodé.

Les couvertures de change nécessitent le paiement de primes devenues prohibitivement coûteuses.

La substitution dette courte → dette longue implique des émissions à des taux soutenables — or la prime de risque du Sénégal demeure élevée.

L’accès fluide aux marchés internationaux reste fortement restreint, en l’absence d’ancrage FMI pleinement restauré.

Autrement dit, l’arsenal existe sur le papier, mais la capacité réelle de l’activer est aujourd’hui très limitée.

3. Une gestion active devenue essentiellement défensive

Dans ce contexte, ce que le Sénégal peut mettre en œuvre aujourd’hui relève essentiellement d’une gestion active défensive, centrée non sur l’optimisation structurelle du portefeuille de dette, mais sur la survie de trésorerie.

Concrètement, cela se traduit par :

des reprofilages ciblés,

des lissages d’échéances intérieures,

des réaménagements bilatéraux discrets,

des arbitrages de court terme visant à éviter les pics de remboursement.

Ces opérations permettent de gagner du temps, de réduire la pression de liquidité immédiate, et d’éviter un défaut désordonné.

Dès lors, l’équation est claire :

En théorie, le Sénégal maîtrise tous les outils de la gestion active de la dette.

En pratique, faute de trésorerie et de crédibilité financière, il ne pourrait utiliser aujourd’hui que la version minimale : le reprofilage défensif pour éviter l’asphyxie. Conclusion de la tribune

La gestion active de la dette n’est ni un slogan, ni une solution magique. C’est une discipline financière exigeante qui requiert liquidité, crédibilité et cohérence macroéconomique. Aujourd’hui, le Sénégal en pratique surtout la version minimale et défensive, dominée par le reprofilage. La transformation de cette gestion défensive en véritable stratégie d’optimisation structurelle dépendra entièrement de la restauration de la confiance, de l’ancrage FMI et de la capacité à rétablir durablement les équilibres budgétaires.