Gendarmerie : Le président Mamadou Gueye du MRV cueilli chez lui par la section de recherche

Le jeune Mamadou Gueye, Président du Mouvement pour la Refondation des Valeurs (MRV, mouvance présidentielle) est entre les mains des gendarmes de la Section de Recherche de Colobane, informe Thieydakar.

Il a été cueilli chez lui, au quartier Ouest-Foire de Dakar ce, après son récent rassemblement (samedi dernier) où il a lourdement chargé le Maire de la Commune de Yoff, par ailleurs, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

En termes plus clairs, le jeune candidat déclaré au poste de Maire de Yoff avait accusé l’équipe municipale de détournements portants sur des centaines de millions de nos francs. Le principal mis en cause, Diouf Sarr, s’est alors senti diffamé et a saisi la SR.