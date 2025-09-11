Baisse généralisée des niveaux d’eau dans le bassin du fleuve Gambie.

Le suivi hydrologique effectué ce jeudi matin révèle une baisse sensible des niveaux d’eau dans la majorité des stations du bassin du fleuve Gambie et de ses affluents, à l’exception de Gouloumbou où une hausse a été notée.

Les affluents en recul

À Diaguiri, la hauteur d’eau est passée de 4,27 m hier à 3,39 m ce matin, soit une baisse de 88 cm. Ce niveau reste bien en deçà de celui enregistré à la même période en 2024 (5,47 m).

Même tendance à Afia Pont (Thiokoye), où le fleuve affiche 2,10 m, contre 2,22 m hier, soit une diminution de 12 cm. L’an dernier, il culminait à 6,03 m.

À Diahra Pont, aucune donnée n’a été transmise ce matin, mais la veille le niveau était de 2,18 m.

Du côté de Goumbayel, le fleuve accuse une baisse de 2 cm, s’établissant à 2,05 m, contre 2,07 m la veille.

La station de Niokolo-Koba enregistre une baisse de 13 cm, avec un niveau de 6,10 m contre 6,23 m hier. En 2024, le fleuve s’élevait à 7,58 m.

Enfin, à Sinthiou Malème, l’eau n’atteint plus l’échelle de mesure, signe d’un assèchement marqué.

Le fleuve Gambie sous surveillance

À Kédougou, le fleuve a fortement reculé : 5,19 m ce matin, contre 5,94 m hier, soit une baisse de 75 cm en 24 heures. L’année dernière, le niveau était de 7,80 m. La cote d’alerte pour cette station est fixée à 7 m.

À Mako, la tendance est également à la baisse avec 4,50 m, contre 4,78 m la veille, soit un recul de 28 cm. En 2024, le fleuve atteignait 5,14 m. La cote d’alerte y est de 6 m.

À Simenti, les données de ce matin n’ont pas été reçues, mais hier le niveau était de 8,76 m, légèrement en dessous de celui de septembre 2024 (8,90 m). La cote d’alerte est fixée à 13 m.

Seule la station de Gouloumbou enregistre une hausse : 7,89 m ce matin contre 7,54 m hier, soit une progression de 35 cm. Le niveau est également supérieur à celui observé l’an dernier à la même période (7,30 m).

Vigilance maintenue

Globalement, la tendance est à la baisse dans l’ensemble du bassin, ce qui traduit un repli du régime hydrologique après les fortes pluies observées en août. Les autorités appellent à une vigilance accrue, notamment dans les zones où les cotes d’alerte sont proches, comme à Kédougou et Mako.