« La fuite de Madiambal Diagne me rappelle les pleurs de Macky Sall devant Serigne Bara Mbacké (RTA)»: Fadilou Keita tacle le fugitif

Dans une publication sur sa page Facebook, le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal a livré une analyse au vitriol sur l’actualité politico-judiciaire, notamment après la fuite de l’ancien patron de presse Madiambal Diagne.

« La fuite de Madiambal Diagne me rappelle les pleurs de Macky Sall devant Serigne Bara Mbacké (RTA), par peur d’aller en prison », écrit-il, estimant que certains anciens responsables politiques et figures médiatiques « ne sont finalement que des malfrats indignes dont le comportement contraste avec la posture courageuse de la jeunesse sénégalaise, qui a fait face à la mort, aux atrocités, mais a assumé ses responsabilités ».

L’auteur de la publication établit également un lien entre les récentes interventions publiques de Robert Bourgi et de Cheikh Yérim Seck, qu’il interprète comme des signes avant-coureurs de la prise de parole médiatisée de l’ancien président Macky Sall. Selon lui, « les canaux de communication utilisés et les contrevérités présentées de manière ostentatoire renseignent de la nécessité pour l’État du Sénégal de se mettre à niveau, de déconstruire son tissu de mensonges et de travailler sérieusement sur les dossiers PetroTim, Arcelor Mittal, ainsi que sur les événements de 2021 à 2024 ».

Toujours d’après cette publication, ces dossiers judiciaires pourraient « conduire directement Macky Sall en prison » et entraîner « la saisie de tout son patrimoine, de celui de ses enfants, de son épouse et de ses prête-noms identifiés ».

En conclusion, le Directeur général de la CDC estime que « Macky Sall et ses acolytes doivent être traqués avec la plus grande fermeté ».