Fuite de Madiambal Diagne en France : Le patron du quotidien accuse Ousmane Sonko

Madiambal Diagne est formel : les procédures judiciaires lancées contre lui et une partie de sa famille constituent un plan ourdi par le Premier ministre pour l’éliminer. «Ousmane Sonko qui, depuis bien longtemps, a tout tenté pour avoir ma peau, a réussi à placer des hommes et femmes prêts à satisfaire son désir de ‘m’effacer’. C’est le prétexte d’un dossier judiciaire fallacieux qui leur a permis une traque contre ma personne, jusqu’à prendre en otage mon épouse, mes enfants et un ami proche», pointe le journaliste dans un texte portant sa signature publié dans Le Quotidien.

Ce journal est édité par le groupe Avenir communication que Madiambal Diagne a fondé et dirigé, pendant près de 20 ans, avant de passer la main à son fils, Serigne Saliou Diagne.

Dans l’article, Madiambal Diagne remercie d’abord «[ses] compatriotes sénégalais ainsi que tous les amis à travers le monde qui se sont souciés de [sa] sécurité physique, ces derniers jours». Ensuite, il revient sur les circonstances de son départ pour la France, malgré une interdiction de sortie du territoire, tacle le ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, fustige le limogeage des patrons de la DIC et du commissariat spécial de police de l’aéroport et rappelle la composition de son pool d’avocats.

Le journaliste est l’objet d’un mandat d’arrêt international décerné dans le cadre de l’enquête sur des mouvements de fonds présumés suspects, tracés dans un rapport de la CENTIF. Après sa fuite, son épouse, gérante de la société qui aurait reçu les fonds visés, deux de ses enfants, Serigne Saliou et Mouhamed, et un individu présenté comme son marabout- «un ami proche», d’après le concerné- ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt.