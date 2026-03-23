France: l’ancien Premier ministre Lionel Jospin est mort à 88 ans

L’ancien Premier ministre français, Lionel Jospin, est décédé ce lundi 23 mars 2026, à 88 ans, selon sa famille. Membre du Conseil constitutionnel de 2015 à 2019, il a notamment été le Premier ministre de Jacques Chirac pendant près de cinq ans (1997-2002). Il y a trois (03) mois, il avait indiqué avoir subi « une opération sérieuse », sans divulguer d’autres détails.

L’ ancien chef du Parti socialiste s’était retiré de la vie politique en 2002, après son échec à la présidentielle qui avait vu Jean-Marie Le Pen accéder au second tour.