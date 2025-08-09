Forum économique à Istanbul : Dakar et Ankara renforcent leur partenariat stratégique

En marge de la visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie, le Forum économique Turquie–Sénégal s’est ouvert ce samedi dans la capitale économique turque. L’événement, qui réunit responsables politiques, chefs d’entreprise et investisseurs, vise à renforcer les échanges commerciaux et à développer de nouveaux partenariats bilatéraux.

Depuis 2020, les investissements directs étrangers (IDE) turcs au Sénégal ont atteint 564 millions de dollars, soit environ 317 milliards de FCFA. Les discussions ont porté sur plusieurs axes stratégiques, dont l’ambition de porter le volume des échanges à 1 milliard de dollars à moyen terme.

Parmi les thématiques abordées figurent les nouvelles opportunités de coopération dans des secteurs clés tels que l’industrie de la défense, les énergies renouvelables, le commerce, la construction, l’énergie, les mines et l’agroalimentaire. Les autorités des deux pays ont également évoqué les avantages stratégiques qu’offre le Sénégal aux investisseurs turcs, ainsi que les mesures pour améliorer le cadre juridique et commercial, notamment à travers une convention de non-double imposition.

Ce rendez-vous économique marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Dakar et Ankara, avec l’objectif affiché d’accroître les échanges et de diversifier les investissements dans des domaines à fort potentiel.