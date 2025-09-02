Forum africain des systèmes alimentaires 2025 : La DER/FJ et le pari des 3 000 fermes connectées

Le Forum africain des systèmes alimentaires 2025, ouvert à Diamniadio sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, a été une tribune forte pour réaffirmer le rôle stratégique de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ). Dans un contexte où les défis de souveraineté alimentaire et de résilience des systèmes agricoles interpellent tout le continent, le Président de la République a salué le travail de financement et d’accompagnement non financier mené par la DER/FJ, rappelant qu’elle constitue déjà un levier éprouvé de transformation économique.

Les initiatives phares telles que le Programme de Résilience et de Soutien à l’Agriculture (PRSA) et le Programme d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE) ont démontré que la DER/FJ sait allier innovation, proximité et efficacité. À travers ses interventions, elle a permis à des milliers d’acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire de franchir un cap décisif en matière de productivité, d’accès au marché et de création d’emplois.

C’est dans cette logique que s’inscrit aujourd’hui le projet ambitieux des 3 000 fermes connectées, une initiative qui associe digitalisation, mécanisation et intelligence agricole. L’objectif est clair : transformer l’agriculture familiale et semi-industrielle en un moteur durable de croissance, capable de nourrir le Sénégal et de contribuer à la sécurité alimentaire africaine.

Sous la vision éclairée du Dr Aïssatou Mbodji, la DER/FJ a connu en un an un véritable nouvel élan. Elle a su accélérer la cadence, renforcer l’espoir des entrepreneurs et rassurer les autorités sur son rôle de bras armé de la politique de prise en charge entrepreneuriale des femmes et des jeunes. Ce dynamisme vient consolider les acquis historiques de la DER/FJ et ouvre de nouvelles perspectives pour le programme des fermes connectées.

3000 fermes connectées : un pari gagnant à soutenir

Le message lancé depuis Dakar est limpide : il est temps de donner à la DER/FJ les moyens nécessaires pour transformer ce pari en succès emblématique. Les bailleurs de fonds et institutions financières régionales et internationales disposent avec la DER/FJ d’un réceptacle sûr, crédible et efficace pour garantir un impact mesurable et durable, tant sur la création d’emplois que sur la compétitivité et la résilience agricole.

En soutenant pleinement le programme des 3 000 fermes connectées, il ne s’agit pas seulement de financer un projet agricole, mais de renforcer une politique publique inclusive, porteuse d’emplois, d’innovation et de souveraineté alimentaire. La DER/FJ a fait ses preuves. Elle mérite aujourd’hui la confiance et l’attention renforcée des partenaires techniques et financiers pour passer à l’échelle et faire du Sénégal un modèle continental de modernisation agricole et d’entrepreneuriat rural.

Cheikh Mbacké SENE

Expert en intelligence économique et veille, doctorant