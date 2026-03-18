Forfait du Sénégal en finale de la CAN 2025 : l’ultime recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (Par MBAYE JACQUES DIOP)

Le Jury d’Appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait, donnant le Maroc vainqueur de la CAN 2025 (score final 0-3) à la suite des incidents de la finale. Face à cette décision de la dernière instance africaine, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) doit immédiatement saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne pour contester ce verdict.

La FSF doit contester l’application de la règle du forfait, en plaidant la non-intentionnalité de l’arrêt du match ou en dénonçant une disproportionnalité de la sanction.

Recours au TAS : C’est la procédure classique pour contester les décisions finales des confédérations (CAF). Le Sénégal doit prouver des erreurs de droit ou de procédure par la CAF.

Une annulation de la sanction par le TAS permettrait de rétablir le résultat du terrain. Cependant, les décisions du TAS sont finales et exécutoires.

MBAYE JACQUES DIOP