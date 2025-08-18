Des fontaines d’eau offertes à la population de Soréto : Un geste fort pour faciliter l’accès à l’eau

Dans un élan de générosité et de solidarité, l’Imam Abdoulaye Keita a une nouvelle fois démontré son engagement envers les populations de Soréto en leur offrant des fontaines d’eau potable. Cette initiative vise à soulager les difficultés quotidiennes des habitants de cette localité éloignée, où l’accès à l’eau reste un défi majeur.

L’eau, source de vie, est malheureusement une ressource difficile d’accès dans de nombreuses zones reculées, dont Soréto. Conscient des souffrances endurées par les populations, l’Imam Abdoulaye Keita a pris les devants en installant des fontaines publiques, permettant ainsi aux hommes, femmes et enfants de s’approvisionner plus facilement en eau saine.

Ce don s’inscrit dans une série d’actions sociales menées par l’Imam, connu pour son implication dans le développement communautaire et son soutien aux plus démunis.

Les bénéficiaires n’ont pas caché leur joie et leur gratitude face à ce geste salvateur. “Avant, nous parcourions des kilomètres pour trouver de l’eau, et souvent, elle n’était même pas potable. Aujourd’hui, grâce à l’Imam Keita, nos fardeaux sont allégés”, témoigne Aminata Diallo, une habitante de Soréto.

Les autorités locales ont également salué cette initiative, appelant d’autres bonnes volontés à emboîter le pas pour améliorer les conditions de vie dans les zones rurales.

Si cette action est déjà une grande avancée, les besoins restent immenses. L’Imam Abdoulaye Keita encourage d’autres acteurs sociaux, organisations et gouvernement à multiplier les efforts pour garantir l’accès universel à l’eau, un droit fondamental.

En attendant, les fontaines offertes symbolisent l’espoir et rappellent qu’avec la volonté et l’union, il est possible de changer positivement le quotidien des communautés les plus vulnérables.