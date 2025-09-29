Fleuve Sénégal : le niveau de l’eau poursuit sa hausse à Podor

Le fleuve Sénégal continue de monter dans le département de Podor, où la côte d’alerte a été franchie depuis le 14 septembre dernier. Ce lundi, à 8 heures, l’échelle installée au quai El Hadj Boubou Sall a enregistré un niveau de 5,29 mètres, soit une hausse de deux centimètres en 24 heures. Hier à la même heure, le plan d’eau se situait à 5,27 mètres.

À titre comparatif, l’an dernier, à pareille période, le fleuve affichait 5,20 mètres. Face à cette progression, les autorités appellent à la vigilance et rappellent les efforts engagés pour renforcer les dispositifs de protection. Le Génie militaire et plusieurs entreprises sénégalaises poursuivent ainsi la réhabilitation de digues dans des villages riverains, tandis que de nombreuses initiatives locales émergent pour faire face à la montée des eaux.

Les populations sont invitées à rester prudentes, vigilantes et mobilisées dans ce contexte hydrologique marqué par une tendance toujours haussière.