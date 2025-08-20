Fleuve Gambie: Hausse du niveau a Mako et Gouloumbou, baisse a Kédougou et Simenti

La situation hydrologique du fleuve Gambie a connu ce mercredi 20 août 2025 des variations notables selon le bulletin hydrologique publié par la brigade des ressources en eau de Tambacounda/Kédougou.

Les relevés effectués à 8 h indiquent une hausse du niveau du plan d’eau aux stations hydrométriques de Mako et Gouloumbou ,contrastant avec une baisse observée à Kédougou et Simenti.

À Mako, la hauteur d’eau est passée de 4,10 m le 19 août à 4,34 m, soit une augmentation de 24 cm. À Gouloumbou, la hausse est encore plus marquée, atteignant 7,39 m contre 7,01 m la veille, soit une progression de 38 cm. À Kédougou, une baisse a été enregistrée, avec un niveau d’eau de 4,88 m contre 5,13 m le 19 août. À Simenti, le recul est encore plus visible, le plan d’eau étant mesuré à 8,00 m contre 8,60 m la veille.

Selon la note d’information, ces fluctuations traduisent les dynamiques saisonnières du fleuve Gambie, marquées par des apports différenciés selon les zones. Elles font l’objet d’un suivi rapproché de la part des services hydrologiques afin de prévenir tout risque lié à la crue ou à la baisse des niveaux.